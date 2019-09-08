FETÖ’nün Türkiye İmamı adliyeye sevk edildi

İstanbul Kartal'da düzenlenen operasyonda FETÖ'nün sözde Türkiye İmamı Mesut Y. ile hakkında örgüt üyeliğinden arama kaydı olan karısı Gülseren Y. ve kızı Behice Y. 29 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Daha sonra ise şüphelilere yardım eden bir kişi daha gözaltına alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyetine bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin ortak çalışmasıyla yapılan çalışmada baskın düzenlenen adreste yapılan aramada; 6 bin 800 TL, 2 bin 680 Dolar, 15 bin 980 Euro ile 2 sahte kimlik ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

ÜÇÜNDE DE BYLOCK İDDİASI

Mesut Y., eşi ve kızının FETÖ'nün kripto haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu iddia edildi. Mesut Y.'nin kızının diğer FETÖ üyeleri ile babası arasında irtibat sağladığı belirtildi.Gözaltına alınan 4 şüpheli Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.