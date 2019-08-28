Son dakika: FETÖ’nün “Türkiye imamı” İstanbul’da yakalandı!

FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik çakışma, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında MİT görevlileri, FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden M.Y.'nin eşiyle birlikte farklı bir kişi adına ev kiraladığını belirledi. Bunun üzerine emniyet birimlerince çalışma başlatıldı.

TEM ekipleri belirlenen adrese baskın düzenledi. Operasyonda, örgütün sözde Türkiye sorumlusu olduğu öne sürülen M.Y. ve FETÖ üyeliğinden hakkında arama kararı olan eşi G.Y. yakalandı. M.Y.'nin kızı B.Y. de operasyonun devamında aynı adreste gözaltına alındı. B.Y.'nin örgüt üyeleri ile babası arasında irtibat sağladığı öne sürüldü.

PARA VE SAHTE KİMLİK

Adreste yapılan aramada; 6 bin 800 TL, 2 bin 680 Dolar (15 bin 540 TL) 15 bin 980 Euro (103 bin TL) para ile 2 sahte kimlik ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

SÖZDE 5 BÖLGE

FETO/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türkiye’yi yönetimsel olarak sözde 5 ayrı bölgeye ayırdığı belirtildi. Buna göre, Gaziantep merkezli Güneydoğu Anadolu Bölgesi; Erzurum merkezli Doğu Anadolu Bölgesi, İzmir merkezli Ege Bölgesi, Ankara merkezli İç Anadolu Bölgesi ve İstanbul merkezli Marmara Bölgesinin bulunduğu belirtildi. Sözde Marmara Bölgesi'nde 2014 yılı sonrasında üst düzey yöneticilik yaptığı belirtilen M.Y.'nin “Türkiye İmamı” olduğunun değerlendirildiği belirtildi.