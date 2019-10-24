Fettah Tamince’nin dosyasını kapatan savcıya FETÖ borsası davası!

İstanbul Adliyesi'ndeki “FETÖ borsası”na ilişkin soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırlanan iddianamede, HSK tarafından açığa alınan savcılar İsmet Bozkurt ve Lütfi Karabacak'ın sorumluluklarında olmayan soruşturmalar hakkında sorgulamalar yaptıkları, edindikleri bilgileri paylaştıkları ve maddi menfaat temin ettikleri belirtildi. Sanık iki savcının, “rüşvet”, “görevi kötüye kullanma”, “nüfuz ticareti”, “göreve ilişkin sırrın açıklanması” ve “gizliliğin ihlali” suçlarından 7 yıl 10 aydan 28 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

SORUŞTURMA SAVCISI İLE ŞÜPHELİLER ARASINDA ARACI OLMAYA ÇALIŞTI

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre; iddianamede sanık savcı Karabacak'ın 14 Aralık 2018'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun dosyasının şüphelileri olan Ahmet Kıntaş ve Murat Ayyıldız ile görüştüğü, bu görüşmede ise kendi bakmadığı soruşturma dosyalarıyla ilgili sorgulamalar yaptığı belirtildi. Karabacak'ın FETÖ şüphelileriyle WhatsApp yazışmalarının bulunduğu, aldığı bilgileri bu kişilere aktardığı, maddi menfaat temin etmeye çalıştığı öne sürüldü. Ayrıca Karabacak'ın İsviçre'de şirketi olan ve Türkiye'de yatırım yapmak için gelen bir kişinin FETÖ ile ilgili soruşturmasının durumunu yine görevli olmadığı halde ricayla UYAP sisteminden sorgulattığı, dosyanın işlemlerinin hızlandırılması için soruşturma savcısı ile şüpheliler arasında aracı olmaya çalıştığı aktarıldı.

100 BİN DOLAR MENFAAT TEMİN ETTİ

İddianamede sanık İsmet Bozkurt'un İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun bir dosyasında şüpheli olan Fırat Taştemur ile yakın ilişki içerisinde olduğu, bir dosyada ise “kovuşturmaya yer olmadığına dair karar” alınması karşılığında dosya şüphelisinden aracıyla 100 bin dolar menfaat temin ettiği belirtildi. Ayrıca Bozkurt'un görevi olmayan bir soruşturmanın başsavcı vekili onayı yapılmadan “kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının” örneğini dosya şüphelilerinden Fırat Taştemur ile paylaştığı, görevi olmayan dosyaları sorgulattığı tespit edildiği kaydedildi. Bozkurt'un görevi olmayan bir soruşturmayla ilgili ise dosya şüphelilerinin yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması ve kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi karşılığında aracıdan 250 bin lira menfaat temini için anlaştığı, 50 bin lira maddi menfaat karşılığı dosyada adı geçenler lehine işlem yaptığı da kaydedildi.

İsmet Bozkurt, Rixos otellerinin sahibi olan ve bir dönem FETÖ içerisinde yer aldığını itiraf eden, Zaman gazetesinin eski sahibi Fettah Tamince hakkında da “kovuşturmaya yer yoktur” kararı vererek dosyayı kapatmıştı.

“KUMPASLA KARŞI KARŞIYAYIM”

Lütfi Karabacak, Cumhuriyet'e attığı mesajda, “Tamamı iftira niteliğinde ithamlar. İddianamede beni tanıdığı belirtilen Murat Ayyıldız ve Ahmet Kıntaş isimli kişilerin, benim bilgim dışında 3. şahıslarla olan ilişkileri bu olayların konusunu oluşturuyor. Benim onlarla beşeri münasebet seviyesi dışında bir ilişkim söz konusu değil, zaten iddianamede tarafıma somut bir suçlama yapılmıyor” demişti.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİPLE ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Adliyesi'ni sarsan “FETÖ borsası” soruşturması, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan soruşturma dosyası bulunan Osman Sarı'nın 3 Aralık 2018'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruyla başladı. Sarı, Bayrampaşa'da bulunan işyerine gelen avukat Dilek Buğday Bayram ve eşi Abdülkadir Bayram'ın FETÖ soruşturma dosyasını kapatmak karşılığında para istediklerini belirterek şikâyetçi oldu. Emlakçının aracılık yaptığı savcı, avukat, polis ve FETÖ soruşturması şüphelileri arasında geçen trafikte yapılan para pazarlıkları teknik ve fiziki takip ile ortaya çıktı.