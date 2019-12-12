Feyzioğlu, Emine Bulut ailesinin avukatlığını üstlendi

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kırıkkale’de eski eşi tarafından kızının gözleri önünde katledilen Emine Bulut’un ailesinin avukatlığını yapacak.

“GÖREV BİLİRİM”

Feyzioğlu, Emine Bulut’un annesi Fadime ve babası Ahmet Bulut’u Kırıkkale’deki evlerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Ahmet Bulut, Feyzioğlu’na, “Ankara'ya gelecek ve avukatımız olun diyecektim.” dedi. Feyzioğlu, ailenin isteğini “Görev bilirim” diyerek kabul etti.

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU VAHŞET Emine Bulut, 18 Ağustos günü, 6 yıl önce boşandığı eşi Fedai Varan tarafından, lokantada bıçaklandı. Ağır yaralanan Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Emine Bulut'un yaralı halde kafeden çıkarılırken 'ben ölmek istemiyorum' sözleri ile kızı F.B.V.'nin 'anne lütfen ölme' diye feryat ederken çekilen görüntüleri, sosyal medyada paylaşılınca infiale yol açtı.

DAVA İSNİTAF AŞAMASINDA

Metin Feyzioğlu, “canavarca hisle tasarlayarak öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davada “kasten öldürme” suçundan müebbet hapse mahkum edilen Varan'ın yargılandığı davanın istinaf aşamasında Emine Bulut’un ailesinin avukatlığını yapacak.

Ziyarette Kırıkkale Barosu Başkanı Talat Apaydın, TBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sabri Erdal Güngör, TBB Başkan Başdanışmanı Zafer Köken ile Kırıkkale Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak davayı takip eden avukatlar da yer aldı. (AA)

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