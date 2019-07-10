Feyzioğlu’ndan çağrı: Yargı paketi TBMM’ye gelmezse hayal kırıklığı olur

Feyzioğlu, bir dizi eğitim etkinliğine katılmak üzere Elazığ’a geldi. Feyzioğlu’na, TBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Av. Sabri Erdal Güngör ile TBB Disiplin Kurulu Başkanı Av. Uğur Uzer de eşlik etti. Feyzioğlu ve beraberindeki heyeti havaalanında Elazığ Barosu Başkanı Av. Mustafa Yentür ve Baro Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı.

Geleceğimizi Yargı reformu sağlar

Havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Feyzioğlu, şunları söyledi:

“Türkiye’yi tam 6 tur gezdim. Elazığ gelişmekte olan bir şehir. Sorun şu Elazığ’ın çok gelişmesi ister misiniz? Elazığ’ın refah seviyesi çok yüksek bir şehir olmasını ister misiniz? Bir cazibe merkezi olmasını ister misiniz? İstersiniz. Çok basit. Bunun için ne lazım biliyor musunuz? Yargı reformu lazım. Başka çaresi yok. Çünkü Türkiye’de insanlar geleceklerine daha çok güven istiyorlar. Konya’daydım geçen gün. Sokakta sordum ne istiyorsunuz diye? O kadar güzel cevaplar verdiler ki. Geleceğimize güvenmek istiyoruz dediler. Nokta. Peki, ne sağlar geleceğimizi? Yargı reformu sağlar. Yargıya güven sağlar.

Yargının çivilerini yerine takmamız lazım

Yargı reformu ilan edildi. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunun yapılacağını söyledi. Ama ilk paketin Temmuz’da gelmesi gerekiyordu. Henüz gelmedi. Bizim buradan sizin aracılığınızla tüm Türkiye’ye bir mesajımız var. Eğer ilinizde refah istiyorsanız, çocuklarınızın hukukuna güven duyduğu bir ülkede iş bularak alın terinin karşılığını alarak yaşamasını istiyorsanız bu yargının sökülen çivilerini tek tek yerine takmamız lazım. Bu çivileri biz sökmedik. Geçmişi de bir kenara koyalım. Olan oldu.

Bu iş savsadı mı tadı kaçar

Adalet Bakanlığımızın herkesi de işin içine katarak fevkalade bir çalışması oldu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açıklanan bu yol haritasının kanunlarla hayata geçmesi lazım. Görev Meclisimizde. 18 Temmuz’da tatile girecekmiş. Hiçbirimiz gitmeyelim. Biz de gitmeyelim, onlar da gitmesin. Bunu çıkartalım. Hazır. Her şey hazır. Bu iş savsadı mı eylül sonu, ekime bırakıldı mı tadı kaçar.

Meclisimin daha önemli bir işi var mı?

Bu ülke ifade özgürlüğü güvence altına alınsın istiyor değil mi? İfade özgürlüğünün güvencede oluşunda sorun var mı, var. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla. İfade özgürlüğünde sorun var. Tutuklamada sorun var mı, var. Keyfi tutuklamada var mı, var. Yargıya insanlarımız gönül rahatlığıyla güvenebiliyorlar mı, hayır. O zaman meclisimizin yapacak daha önemli bir işi var mı?

Türkiye Cumhurbaşkanı söz verdi, hayal kırıklığı olur

Kaliteli hukuk eğitim öğretimi verebilmemiz için bizim hukuk fakültesinden mezun olan öğrencilerimize bir baraj sınavı getirmemiz lazım. Eğitim öğretim seviyesini artırmamız lazım. Kes yapıştır tutuklamaları önlememiz lazım. İfade özgürlüğüyle bağlantılı her suçta istinafın üzerine Yargıtay denetimini getirmemiz lazım. Bütün bunları kim yapacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacak. Kim söz verdi? Türkiye Cumhurbaşkanı. Biz de bekliyoruz. Biz katkı sunmaya hazırız. Şu ana kadar sunduk. Ama henüz meclise ilk paketin gelmemiş olması açıkçası biraz üzdü bizi. O yüzden Elazığ'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seslenmek istiyorum. Lütfen biraz geciktirelim şu tatili. 5-10 gün sonra çıksak hiçbir şey olmaz. Zaten hepimiz Türkiye için yaşıyoruz. Türkiye için çalışıyoruz. Gelin şunu çıkartalım. Çünkü milletimiz bir beklenti içine sokuldu. O beklentinin gereğini yerine getirmezsek çok yanlış olur. Hayal kırıklığı olur. Ekim çok geç. Şimdi bekliyoruz.”