Feyzioğlu’nun Beştepe kararı sonrası İstanbul Barosu’ndan dikkat çeken adım

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun Beştepe’de düzenlenen ‘Adli Yıl Açılış Töreni’ne katılmasının ardından İstanbul Barosu’ndan dikkat çeken bir adım geldi. Sosyal medya hesabı ve baronun internet sitesinden yayınlanan mesajla, “İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Türkiye Barolar Birliği’nin olağanüstü genel kurula çağrılması hususunda delegeleriyle toplantı kararı aldı” denildi.

İLGİLİ HABER Son dakika... Metin Feyzioğlu'dan 'Külliye' kararı

11 BARO KATILMAMIŞTI

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 11 baronun ‘Yargı bağımsızlığını zedeler’ diye protesto ettiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek olan ‘Adli Yıl Açılış Töreni’ne, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu katılma kararı almıştı. Törende ilk konuşmayı da yapan Feyzioğlu, “Vatan söz konusu ise gerisi tefarruattır. Biz o yüzden buradayız. Barolar Birliği sadece cumhuriyetin tarafındadır” ifadelerini kullanmıştı.

İLGİLİ HABER 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni'nde ilk konuşmayı Metin Feyzioğlu yaptı

‘FEYZİOĞLU İÇİN’ KALDIRILMIŞTI

2014 yılındaki Danıştay töreninde, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun konuşmasına o dönem Başbakanlık koltuğunda oturan Erdoğan, ayağa kalkarak sert tepki göstermiş, uzun süre konuşulan bu ‘tartışmanın’ ardından, TBB Başkanlarının konuşması; Danıştay, Adli Yıl Açılışı gibi törenlerden çıkarılmıştı.