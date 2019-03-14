Fikret Seçen’in kardeşi itirafçı oldu 2,5 yıl ceza aldı

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada savcı mütalaasını tekrar etti. Mütalaada, sanık Seçen’in Bylock kullanıcısı olduğu ve örgütün finans kuruluşu Bank Asya’da hesap açtırıp 100 bin TL yatırdığı belirtildi. Savcı, sanığa etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak ceza verilmesini talep etti.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Sanık Seçen de mütalaaya katıldığını belirterek, ”Karşınızda böyle bir suçtan yargılandığım için son derece üzgün ve pişmanım. Bu yapıya ilişkin bildiğim her şeyi samimi olarak anlattım. En üst oranda hakkımda etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Faruk Seçen'e üzerine atılı ”silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, etkin pişmanlıktan yararlanan Seçen'in cezasını 2 yıl 6 aya indirdi. Tutuksuz sanık Seçen'e 1 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri veren mahkeme, Seçen'in adli kontrol hükmünün de devamına karar verdi.