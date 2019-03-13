Fikret Yeni: Seçmen projelere bakıp karar versin

Fikret Yeni, Seyhan için 108 projesini açıklarken; öğrencilerin ders çalışacakları, ücretsiz çay ve çorba içecekleri 24 saat açık Seyhan Kampüs ile küçük üreticiye modern üretim sahaları oluşturmak ve istihdamı artırmak için Mikro Sanayi Sitesi kuracaklarını, Mahalle Atölyelerinde ise kadınlara üretim ve iş imkanı sağlayacaklarını bildirdi.

SEYHAN 5 YIL DAHA KAYBETMEMELİ

Beş yıldan fazla yaptığı İl Başkanlığı nedeniyle Seyhan'ı karış karış bildiğini, tüm sorunlarına vakıf olduğunu belirten Fikret Yeni, “Seyhan’ı yöenetmeye talip olan adayda belediye başkanı olmak için gerekli kriterler var mı diye bakmak gerek; ilçenin sorunlarını biliyor mu, enerjisi var mı, proje üretmiş mi bunlara bakmak lazım. Çünkü biz bir 5 yıl yaşadığımız ilçenin ve çocuklarımızın geleceğini emanet edeceğiz. Cumhur İttifakının AKP'li Adayı Fikret Yeni, “Yol, kaldırım hatta kentsel dönüşüm yapmak bunlar belediyenin asli görevleridir. Bunları projelerim arasına koymuyorum bile. Seyhan'ın kentsel anlamda dönüşmeye ihtiyacı var. Seyhan bir beş yıl daha kaybetmemeli. Seyhan, Adana'nın vitrinidir. Seyhan'ı değiştirdiğiniz zaman Adana'yı değiştirirsiniz. Adana'daki kültürel ve turizm zenginlikleri birçok ilimizde yok, biz turizmi geliştirdiğimiz zaman Adana'ya değer kazandırırız.

HANGİ PROJELERİ VAR?

Fikret Yeni, projeler arasında “Tema Park, Kampüs Seyhan, Mikro Sanayi Sitesi, Kongre Merkezi, Katlı Otopark, Konser Alanı ve Amfi Tiyatro, Aile Yaşam Merkezi, Çocuk Şehri, Mahalle Atölyeleri, Sosyal Konutlar, Amatör Futbol Kulüpleri Kampusu, Spor Parkları, Kültür Evleri ve Mahalle Atölyeleri , Refakatçi Oteli, Geri Dönüşüm Ayrıştırma Merkezi” bulunduğunu bildirdi.