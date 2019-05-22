Film setinde yanan çocuğa TRT de sahip çıkmadı

Konya'da 1 Mayıs 2018 yılında Konya Tüyap Film Platosu'nda TRT'de yayınlanmak üzere çekilen ‘1 Hadis 1 Film' setindeki olayda, meşalenin devrilmesi sonucu dökülen yanıcı madde ile biri çocuk 5 kişi yaralanmıştı.

FİLM SETİNDE YANAN OĞLUNU BABASI KURTARDI

Besicilikle uğraşan Mehmet Çimen, Tahir T. İle Sanatçı Alper K.'nın yetkilisi olduğu Filhakika şirketinin dizi çekimleri için koyun, eşek ve tavuklardan oluşan hayvanlarını kiraladı. Çekim günleri hayvanlarını film setine götüren baba Mehmet Çimen, okulların tatil olması nedeniyle 12 yaşındaki oğlu Muhammet Ali Çimen'i de yanında aldı. Senaryo gereği hayvanların yönlendirildiği esnada içinde yanıcı bir jel bulunan meşale küçük Muhammet Ali'nin üzerine devrildi. Oğlunun yandığını gören baba Mehmet Çimen ise, ilk müdahaleyi yaparak oğlunu yanmaktan kurtardı.

58 GÜN SONRA TEDAVİSİ YARIM KALDI

Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Ali Çimen daha sonra Ankara'ya sevk edilmiş ve Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde 56 gün yanık yoğun bakımında kalmıştı. Ancak Muhammet Ali için, parmak, bilek, dirsek, omuz ve boyun eklemlerinde anormal bir şekil alma endişesi ile fizik tedavi egzersizlerinin kritik önem arz ettiği ifade edildi.

“NE GELEN OLDU NE DE SORAN”

Konuyla ilgili konuşan baba Mehmet Çimen, “Çocuğum belki kaza ile yandı. Kimseden davacı olmamıştım. Ama kimse bizim yanımızda olmadı. Ne şirketi ne TRT'si. Oğlumun hem yüzü hem vücudu yanık. Ameliyatlar olması gerekiyor. Bize, biz ilgileneceğiz gerekli ameliyatları yaptıracağız, siz savcılığa başvurmayın dediler. Biz Konya'ya geldik, ne gelen oldu ne de soran. Davacı olma çocuğunu Avrupa'ya götüreceğiz dediler Konya'ya götüremediler. Artık hiç kimse telefonlarımızı bile açmıyor” diye konuştu.

YAPIMCI ŞİRKET VE TRT NE DEMİŞTİ?

Yaşanan olaydan sonra Oyuncular Sendikası'nın açıklamasının ardından yapımcı şirket ve TRT, “Kazada bir yardımcı oyuncu ve sette görevli olan babasını ziyarete gelen bir çocuk yaralanmıştır. Hayati tehlikesi olmayan yaralıların tedavileri halen sürmektedir. Kazanın olduğu ilk andan itibaren yaralıların tedavi süreci ve soruşturma aşamaları kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır” açıklamalarında bulunmuştu. TRT tarafından alınan kararla “1 Hadis 1 Film” çekimleri sonlandırılmıştı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Oyuncular Sendikası'nın ihbarı üzerine, “Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçunun soruşturma işlemleri Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlandı. Ceza kanuna göre, suçun takibinin şikayete bağlı olduğu ve bu sebeple kazaya ilişkin şikayetçi bulunmadığı gerekçesiyle alınan kararda kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Ayrıca kararın, şikayetçi olmayan müştekilere tebliğ edilmesine de yer olmadığı belirtildi.

MUHAMMET ALİ'NİN SON DURUMU

İkinci ve üçüncü derece yanıklarla yanık yoğun bakıma kaldırıldıktan bir süre sonra taburcu olan Muhammet Ali'nin, fizik tedavilerinin yapılmaması nedeniyle anormal eklem bozuklukları devam ediyor. Daha sağlıklı bir yaşam sürmesi içinde yeni ameliyatların yapılması gerekiyor. Küçük Muhammet Ali evden dışarı çıkmıyor, ve hiç kimseyle de konuşmak istemiyor.