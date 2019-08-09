Fındıklı HES’e yine izin vermedi

HES ve maden aramaları gibi projelerin çalışmalarına anında tepki vererek doğa ve derlerini koruyan Fındıklı halkı, yeni bir zafer daha kazandı. 15 yıldır HES ve maden arayan şirketlere kazma dahi vurdurmayan halk, yine bir HES projesini iptal etmeyi başardı.

DOĞAL SİT ALANINA HES YAPACAKLARDI

Rize Fındıklı’da Çağlayan Havzası üzerinde yer alan Solarez Deresi üzerine, İSTYAP enerji firması tarafından yapılması planlanan ‘Gül HES’ projesi ile ilgili olarak bakanlığa sunulan ‘ÇED Başvuru Dosyası’nın uygun bulunarak, projeye ilişkin ÇED Süreci başlatıldığı geçtiğimi ay Rize Valiliği Çevre ve İl Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

Ancak, ÇED Başvuru Dosyası’nda projeye ilişkin bilgilerde, proje sahasının büyük çoğunluğunun orman arazi ve SİT Alanı içerisine olması dikkat çekti. Buna rağmen valilik ÇED yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü ÇED Sürecine Halkın Katılım Toplantısı düzenleneceğini açıkladı.

YÖRE HALKI YİNE KARŞI ÇIKTI

Solarez Deresi’ne HES yapılmasına karşı çıkan bölge halkı, eylem yaparak bu kararı protesto etti. Bir yandan da çevreci dernekler hukuki mücadele başlattı. 15 yıldır ormanlarını ve derelerini koruyan insanlar, yaptıkları mücadeleyi kazanmayı başardı.

HES İPTAL EDİLDİ

Halkın direnişi ve hukuksal mücadele sonunda Rize Fındıklı'da yapılması planlanan Gül HES projesi olumsuz çevresel ve sosyal etkileri olacağı gerekçesiyle iptal edildi. Rize Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yapılan duyuruda projenin Kesin Korunacak Hassas Alan içerisinde olduğu ve projenin gerçekleştirilmesi durumunda yaratacağı olumsuz çevresel ve sosyal etkiler nedeniyle ÇED sürecinin sonlandırıldığı açıklandı. Açıklamada bu nedenle 7 Ağustos 2019 tarihinde yapılacağı belirtilen proje ile ilgili halkı bilgilendirme toplantısının iptal edildiği kaydedildi.

İstyap Enerji A.Ş. tarafından Doğu Karadeniz Havzası'nda, Rize İli, Fındıklı İlçesi sınırlarında bulunan Solarez Deresi üzerinde 15,10 MW kapasiteli Gül Hidroelektrik Santrali'nin kurulup işletilmesi planlanıyordu.