Finike’de hortumun bilançosu ağır!

Geçtiğimiz Perşembe günü, 15 dakika yağan dolunun ardından başlayan hortuma kapılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike İlçe Hizmet Birimi’nde çalışan Devrim Bayram Demir (40), hayatını kaybederken kuruma ait 13 araç, itfaiye ve tamirhane olarak kullanılan baraka ile çok sayıda ağaç hasar gördü. Enerji nakil hatları, baz istasyonu ve çok sayıda ağacın da zarar gördüğü ilçe genelinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike İlçe Hizmet Birimi araçları dahil toplam 30 araç hortumda savrularak hasar aldı. Yerleşim yerlerine ilişkin hasar tespit çalışmalarında ise ilk belirlemelere göre Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike İlçe Hizmet Birimi’ne yakın mobilya mağazası ve birkaç evin çatısının uçtuğu, camlarının ise kırıldığı kaydedildi.

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ZARAR, 12 MİLYON 333 BİN 934 LİRA

Hortum felaketinin ardından tarımsal alanda da hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nce 20 kişilik ekiple hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor. 82 narenciye bahçesi, 8 cam sera, 34 plastik sera ve 1 tarla olmak üzere 125 üreticinin hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Şu ana kadar tamamlanan çalışmalarda 3 bin 300 dekar narenciye, 17 dekar cam sera, 74 dekar plastik sera, 5 dekar tarla olmak üzere 3 bin 398 dekar alandaki zarar, 12 milyon 333 bin 934 olarak belirlendi.

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NET RAKAM, ÇALIŞMALARDAN SONRA

Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, Finike’de 35 bin dekar alanda narenciye, 12 bin dekar alanda sera üretimi yapıldığını anımsatarak, son yaşanan afetlerde 5 bin dekar narenciye bahçesinde, 400 dekar örtü altı serada hasar meydana geldiğini tahmin ettiklerini kaydetti. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nün hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Sarıçobanoğlu, net rakamın çalışmaların ardından ortaya çıkacağını kaydetti.

“FİYAT ARTIŞININ NEDENİ HORTUM FELAKETİ DEĞİL”

Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, Finike’den çıkan sebze fiyatlarında geçen haftayla bu hafta arasında fark olmadığını, iç piyasadaki artışa hortum felaketinin neden olduğunun doğru olmadığını söyledi. Halil Sarıçobanoğlu, bu yıl kış şartlarının ağır geçmesi nedeniyle serada üretilen ürünlerde rekoltenin düştüğünü, ayrıca ürün maliyetinin yüksek olması yüzünden bu sene bazı ürünlerin fiyatının biraz daha yüksek olduğunu kaydetti. DHA