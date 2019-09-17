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Firari cinayet şüphelisi aşiretiyle gelerek teslim oldu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı olayla ilgili aranan Enver Yıldız, 15 ay sonra yakınları ve aşiret mensubu 50 kişiyle birlikte adliyeye gelerek teslim oldu.

16:02 -
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Firari cinayet şüphelisi aşiretiyle gelerek teslim oldu

Olay, 14 Haziran 2018’de, Suruç’taki Cumhuriyet Mahallesi´nde meydana geldi. Seçim çalışması kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştiren AKP 26’ncı Dönem Milletvekili ve 27’nci Dönem Milletvekili Adayı İbrahim Halil Yıldız ile yakınları ve parti üyeleri, pazarcı Hacı Esvet Şenyaşar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek, silahlı kavgaya dönüşmesiyle kurşunların hedefi olan Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Celal ve Adıl Şenyaşar ile Milletvekili Yıldız’ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, 15 aydır firari olan Enver Yıldız, bugün yakınları ve aşiretine mensup yaklaşık 50 kişi ile Şanlıurfa Adliyesi’ne gelerek teslim oldu. Yıldız’ın teslim oluşu sırasında polis, adliye binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)

AKP Cinayet İbrahim Halil Yıldız Polis Şanlıurfa seçim
Son güncelleme: 16:16 17.09.2019
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