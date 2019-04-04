Fırıncının ‘ucuz ekmek sattı’ diye darbedildiği iddiası

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ormanlı beldesinde bir dönem belediye başkanlığı da yapan ekmek fırını sahibi Y.S. ile yakınları A.S. ve M.S, 250 gram ekmeği 1 liradan satan fırın sahibi Bayram Tetik (43) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Tetik’in burnu kırıldı. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu olan Tetik, Y.S. ve yakınlarından şikayetçi oldu. Y.S. ve yakınlarının, kendisinin ucuz ekmek satmasından dolayı rahatsız olduklarını ileri süren Tetik, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ülkemizdeki son ekonomik gelişmeler ortada. Enflasyonla mücadele kapsamında topyekun bir mücadele var. Ben de bu mücadelenin içerisinde yer almak istedim. 250 gram ekmeği belde halkımız daha ucuza alsın diye 1 liradan satıyordum. Geldiler ve bana 1,5 liradan satmamı söylediler. Kavga çıktı, burnumu kırdılar.” ifadesini kullandı.

Ormanlı Karakol Komutanlığı’nda ifadesi alınan Y.S’nin de Tetik’in 1 liradan ekmek satmasından dolayı yaşanan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü anlattığı öğrenildi. İfadeleri alınan 3 kişi, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Bu arada olay anı çevredeki güvelik kameralarına yansıdı.

AA