Fırtına feribot seferlerini iptal ettirdi!

BUDO&#8217;nun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, &#8220;Pazar günü tüm seferlerimiz hava muhalefetinden dolayı iptal edilmiştir.&#8221; ifadeleri kullanıldı.. Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün de bazı seferler yapılamamıştı. AA. İLGİLİ HABERSon dakika: Kısa sürede 12 derece düşecek! Türkiye beyaza bürünecek.... . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/firtina-feribot-seferlerini-iptal-ettirdi-5523425","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/firtina-feribot-seferlerini-iptal-ettirdi-5523425","pageType":"yazi","pageIdentifier":5523425,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Fu0131rtu0131na feribot seferlerini iptal ettirdi! - Gu00fcncel haberler"});aip('newsArticle', {"identifier":5523425,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/firtina-feribot-seferlerini-iptal-ettirdi-5523425/","headline":"Fu0131rtu0131na feribot seferlerini iptal ettirdi!","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["Bursa","feribot","kar ya\\u011f\\u0131\\u015f\\u0131","pazar","son dakika","sosyal medya","T\\u00fcrkiye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/12/21/iecrop/feribot-aa-sozcu_16_9_1576955838.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":1576955840,"datePublished":1576955840,"dateModified":1576955857,"info":"{"seo_news":"false"}"});