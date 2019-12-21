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Fırtına feribot seferlerini iptal ettirdi!

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki tüm seferleri, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

22:17 -
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Fırtına feribot seferlerini iptal ettirdi!

BUDO’nun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, “Pazar günü tüm seferlerimiz hava muhalefetinden dolayı iptal edilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün de bazı seferler yapılamamıştı. AA

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