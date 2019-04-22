Fırtına gibi bir 22 Nisan | Son dakika haberleri

Hangi gazete Kılıçdaroğlu'na linç girişimini nasıl gördü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari’de şehit olan er Yener Kırıkçı’nın Ankara Çubuk’taki cenaze töreninde bir grubun saldırısına uğramıştı. Kılıçdaroğlu’na yapılan linç girişimine bakın gazeteler nasıl yer verdi…

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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması: Yüzde 9,83 oy aldığın yerde ne işin var?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yapılan çirkin saldırıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Saldırıyı yerel seçim sonuçlarına göre değerlendiren Bahçeli, “Yüzde 9,83 oy aldığın yere hala mahkemede aklanmamış, paklanmamış bir belediye başkanı ile gidiyorsun. O bölgede ne işin var senin?” dedi.

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Kılıçdaroğlu’na saldırının yeni görüntüleri çıktı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Ankara’daki şehit cenazesinde provokatör grup tarafından gerçekleştirilen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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MEB: Devamsızlığın en önemli nedeni ekonomik sıkıntı

Milli Eğitim Bakanlığı 2018 Faaliyet Raporunu yayınladı. Raporda, öğrencilerin okula devamsızlıklarıyla ilgili çarpıcı tespitlere yer verildi. MEB'e göre öğrencilerin devamsızlığının en önemli nedeni, ‘ekonomik sıkıntı'.

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Saldırganlardan 5’i yakalandı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na saldıran Osman Sarıgün’ün AKP üyesi olduğunu açıkladı. Çelik, saldırganın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini de belirtti.

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Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı

Alınan son dakika haberine göre; Ankara’nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’ün (60) Çubuk Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlandı. Sarıgün, jandarmadan elleri kelepçeli çıkarılıp, Çubuk Adliyesi’ne götürüldü.

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CHP'nin İBB yeni grup yönetimi belli oldu

CHP, ilk İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Grup Toplantısı, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu başkanlığında İstanbul İl Merkezi'nde gerçekleştirildi. CHP'nin 131 İBB meclis üyesinin katıldığı toplantıda İBB CHP Meclis Grubu Yönetimi ve ihtisas komisyonları üyeleri de belli oldu. Buna göre CHP’nin İBB Meclis Grupbaşkanvekili Doğan Subaşı, Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Grup Basın Sorumlusu ise Nadir Ataman oldu.

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Kılıçdaroğlu'na saldırıya CHP'den 81 ilde tepki

CHP, yurt genelinde Kılıçdaroğlu’na saldırıyı kınamak için meydanlara çıktı. İstanbul’daki eylemin adresi Şişhane Meydanı’ydı. Okunan ortak mesajda “Türkiye’yi korku ve terör ortamına sürüklemeye çalışanlara karşı uyanığız” denildi ve gereken önlemleri almayan Ankara Valisi Vasip Şahin ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifaya çağırıldı.

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YSK İstanbul seçimlerine itirazı gündemine aldı

YSK AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptığı olağanüstü itiraz talebini bugün gündeme aldı.

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Süleyman Soylu konuştu CHP'yi eleştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişiminin ardından en çok eleştirilen isimlerin başında gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basın toplantısı düzenledi. Kamera görüntülerinin incelendiğini belirten Soylu, provokasyon iddiaları için “Herhangi bir bulguya, kişiye, kişilere rastlamadık. Dışarıdan kaynaklı provokasyon iddiası doğrulanmadı.” dedi. Kılıçdaroğlu’nun cenazeye katılacağını emniyet güçlerine bildirmediğini belirten Soylu “Organize bir provokasyon yok. Bundan siyasi rant çıkarmak tehlikeli ve yanlıştır. Bilerek o köyün insanlarına yapılan hakaretler kabul edilebilir değil… CHP’nin HDP ile olan teması, kendilerinin ayrıştırmayan politikaları kamuoyunun önünde gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmeye devam etmektedir.” diye konuştu.

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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanlığı toplumun yarısı ile kopuş yaşıyor

AKP hükümetlerinin seçimle işbaşına gelen son başbakanı olan Ahmet Davutoğlu bugün Facebook hesabından bir açıklama yaptı. “Partimiz dar ve çıkarcı bir gruba terk edilemez” diyen Davutoğlu, “Cumhurbaşkanı'nın seçimlerin birinci derecede tarafı olarak seçim ortamının gerektirdiği yoğun ve çoğu zaman da sert siyasi polemiklere girmek durumunda kalması, eşit mesafede durması gereken Cumhurbaşkanlığı kurumunun toplumun en az yarısı ile psikolojik bir kopuş yaşamasına yol açmaktadır” ifadesini kullandı. İşte Davutoğlu’nun onlarca mesaj ve eleştiri içeren o açıklaması…

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İmamoğlu o gazetelere dava açıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş ilgili sözlerini çarpıtarak kışkırtıcı yayınlar yapan gazetelere dava açacaklarını belirtti. İmamoğlu, “Aktif siyaset yaptığı cumhurbaşkanlığı seçiminde topluma verdiği mesajları beğendiğimi söyledim hala aynı yerdeyim. Keşke o barışçıl ve toplumu kapsayıcı cümleleri devam etseydi. Ama bugünün siyasetine buradan malzeme çıkartmaya çalışıp insanların vatanseverliğini ölçmeye çalışan akıllara diyorum ki akıllarını gözden geçirsinler” dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimin tekrarı ile ilgili açıklamalarına da İmamoğlu, “YSK'nın Türkiye demokrasisi açısından tarihi görevini en doğru şekilde yerine getireceğine dair inancım tam. Ben ortaya konulan o cümlelerden ne ifade edildiğini ne anlatılmak istediğini çok anlayabilmiş değilim o yüzden cevap veremeyeceğim” diye konuştu.

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Erdoğan'dan 24 saat sonra gelen açıklama

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun uğradığı saldırıya ilişkin 24 saat sonra açıklama yaptı. Erdoğah, “Ne yazık ki dün Çubuk'ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız.” dedi.

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Kağıthane'de 4 katlı bina çöktü!

Kağıthane’de 2 yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı çöktü. Duvarla birlikte yolun bir bölümü de çökerken, iki otomobil inşaat alanına düştü. Çökmeyle birlikte üst tarafta bulunan 2 binanın altındaki toprakta kayarken, binalardan bir tanesi çöktü. Valiliği istinat duvarının çökmesiyle ilgili çevredeki 10 binanın boşaltıldığını açıkladı.