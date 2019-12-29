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Fırtına sebebiyle seferler iptal edildi!

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası sebebiyle yarın yapılması planlanan Gökçeada-Kabatepe, Bozcaada-Geyikli ve Güney Marmara hattındaki tüm seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

17:52 -
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Fırtına sebebiyle seferler iptal edildi!

Çanakkale ve Kuzey Ege’de etkili olan poyraz fırtınası feribot ulaşımını da olumsuz etkiledi. Bugün olumsuz hava koşulları sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada’dan saat 10.00’da, Kabatepe’den de saat 15.00’de sefer yapılmış, diğer seferlerin ise iptal edildiği açıklanmıştı.

Çanakkale’de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, gün içinde yaptığı ikinci açıklama ile olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın yapılması planlanan Gökçeada-Kabatepe, Bozcaada-Geyikli ve Güney Marmara hattındaki tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale-Eceabat-Kilitbahir hattındaki seferler ise aksamadan sürüyor. İHA

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