Fitre ne kadar 2019?

Ramazan ayı İslam aleminde yoksulları anlamanın ve onlara yardım etmenin oldukça mühim olduğu bir aydır. Diyanet İşleri Başkanlığı her aklı başında ve ergenliğe erişmiş Müslüman için farz kılının fitre zekatının bu yılki miktarını açıkladı. İşte 2019 fitre zekatının miktarı…

2019 FİTRE NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş konuşmasında 2019 yılı fitre bedelinin 23 lira olduğunu açıkladı.Fitrenin bayram namazından önce verilmesi uygundur. Bayram namazından bir kaç gün önce de verilebilir.

KİMLERİN FİTRE VERMESİ GEREKİR?

Fitre, borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslüman’a vaciptir. Bireyin fitre ile mükellef olması için öngörülen zenginlik ölçüsü, zekâtta aranan nisaptır. Ancak fitrede zekât için öngörülen, malın artıcı olması ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmamaktadır.