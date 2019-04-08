Flash gelişme… Polis İlhan Ünğan’ın katilini belirledi

Firari sanık İlhan Ünğan’ın da aralarında bulunduğu 10 sanık 2014 yılında Büyükçekmece’de Ergenekon Davası’nın gizli tanığı İranlı Naji Sharifi Zindashti’nin kızı Arzu Sharifi Zindashti (21) ve şoförü Devrim Öztunç’un (25) çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin davada yargılanıyordu. ilhan Ünğan Pazar günü şoförü ve 7 yaşındaki oğlu ile birlikte Bağdat Caddesi'ndeki bir kafede yemek yiyordu.

PUSU KURULMUŞ

Bir süre sonra 16.30 sıralarında kafeden çıkan İlhan Ünğan çocuğuyla birlikte aracına doğru hareket etti. Bu esnada İlhan Ünğan'ın yanına koşarak yaklaşan bir şüpheli iki el ateş etti. İlhan Ünğan çocuğunun ve şoförünün gözü önünde vücuduna isabet kurşunlar sonucu kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise kalabalığa karışarak kaçtı.

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ŞOFÖRÜN İFADESİNE BAŞVURULDU

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise fenalaşan İlhan Ünğan'ın 7 yaşındaki çocuğuna müdahalede bulundu. Cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna götürülen Ünğan'ın şöförünün de ifadesine başvuruldu. İfadesinde yaşadıklarını anlatan şoför ardından serbest bırakıldı.

TAKSİYE BİNİP KAÇMIŞ

Öte yandan çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, silahlı saldırganının bir süre kafenin önünde beklediği belirledi. İlhan Ünğan'ın kafeden çıktığını gören şüpheli koşarak ateş ettikten sonra kaçtığı belirlendi. Kamera incelemelerini devam ettiren ekipler, şüphelinin bir süre sonra bir taksiye bindiğini tespit etti.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Taksiyi bulan ekipler, taksi içerisinde yaptıkları parmak izi incelemesi yaptı. Yapılan inceleme sonucu şüphelinin kimliğini belirlendi. Şüphelinin taksiden indiği alanda da geniş çaplı arama başlatılırken, ekipler öte yandan şüphelinin bağlantılarını mercek altına aldı.