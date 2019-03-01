Flash TV’den yayın durdurma kararı | Son dakika

Türkiye'den yayın yapan ilk, Türkiye'nin ise ikinci özel televizyonu Flash TV, yayınlarına bu geceden itibaren 2 ay süre ile ara verme kararı aldı.

Flash TV’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

FLASH TV YAYINLARA ARA VERİYOR

SUÇUMUZ TARAFSIZLIK…

Flash Tv yayın hayatına ara veriyor… Uzun süredir yaşadığımız ve artık çekilmez hale gelen baskılar nedeniyle, bir süre sesimizi kısıyoruz. İktidar sahiplerinin hukuk tanımaz uygulamaları: idari, siyasi ve mali baskılar dayanılmaz hal aldı.

Tüm çalışanlarımızın ve iş paydaşlarımızın zarar görmesini önlemek ve 28 yıllık özel televizyonculuk tarihimize gölge düşürmemek için; yayınlarımıza bir süre ara vermek kararımızı kamuoyuna duyururuz.

BAĞIMSIZ MEDYA EN AZ BAĞIMSIZ YARGI KADAR DEĞERLİDİR. SAYGILARIMIZLA.