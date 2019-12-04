‘Fotoğraf engel tanımaz’ diyerek sokağa çıktılar

Dünya Engelliler Haftası’nda birbirinden güzel farkındalık kampanyaları yapıldı. İstanbul’da yaşayan Fotoğrafçı Figen Göksen, engellilerle yepyeni bir projeye imza atarak dikkatleri üzerine çekti. Göksen ve Özgür Öney’in fotoğraf danışmanlığında gerçekleşen projenin başkanlığını ise kendi de ortopedik engelli olan Hayrettin Dereli yürütüyor.

Projede engelliler İstanbul’u fotoğrafladı. Engelliler, İstanbul’un tarihi ve turistlik noktalarını gezerek binlerce fotoğraf çekti.

GÖKSEN: “FOTOĞRAF ENGEL TANIMAZ”

Engellerin aşılmak için yaratıldığını söyleyen Fotoğrafçı Figen Göksen, “Fotoğraf engel tanımaz” diyerek bu projeyle onlarca çocuğun kalbine dokunmayı başardıklarını kaydetti.

Engelli çocukların fotoğraf gezilerinden sonra sakinleştiklerini ve üretken olduklarını gözlemlediğini belirten Göksen, engellilerin sosyalleşmesinin kendilerini daha rahat ifade etme olanağı açısından büyük bir fırsat olduğunu kaydetti.

Göksen, geçtiğimiz yılda öğrencilerin çektiği fotoğraflardan Dünya’ya özel bakış isimli bir sergi açtıklarını da hatırlattı.

“PROJE TÜRKİYE’DE BİR İLK”

İstanbul’u fotoğraflamaya devam eden öğrenciler, 5 aylık eğitimin ardından bir sergi daha açmayı planlıyor. Projeye gönüllü olarak destek veren isimler arasında genç sanatçılar Hande Çetik ve Can Erdoğan da bulunuyor.