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FOX TV, STAR TV ve NTV yayın akışında neler var?

İzleyiciler bu akşam FOX TV, STAR TV ve NTV yayın akışında hangi programların olduğunu merak ediyor. FOX TV'de Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'nın yer aldığı FOX Seçim 2019 yer alırken, diğer kanallar da seçim sonuçları ile ilgili yayınlar yer alacak. İşte 23 Haziran FOX TV, STAR TV ve NTV yayın akışları...

16:55 -
Haberler Gündem
FOX TV, STAR TV ve NTV yayın akışında neler var?

FOX TV, Star TV ve NTV bugün gerçekleştirilen 23 Haziran seçimleri için yayınlarında geniş yer verdi. Gözler yine kanalların yayınladığı seçim özel programlarında olacak. FOX TV her seçimde olduğu gibi yine Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya’nın sunduğu FOX Seçim 2019 programı ile seyirci karşısına çıkarken, STAR TV seçim günü için Nazlı Çelik’in sunumu ile ekranlarda yer alacak. FOX TV, STAR TV ve NTV yayın akışını haberimizden öğrenebilirler. İşte ayrıntılar…

FOX TV YAYIN AKIŞI

STAR YAYIN AKIŞI

NTV YAYIN AKIŞI

İstanbul Seçim Sonuçları ->
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