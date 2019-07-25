Fransa’da 72 yılın en sıcak günü!

Fransa Meteoroloji Servisi 20 bölge için kırmızı alarma geçildiğini duyurdu. Aşırı sıcaklık alarm planlarının devreye geçtiği bu bölgelerde olan belediyeler, vatandaşların ve özellikle çocuk ve ihtiyarların sıcaklıklarda fazla etkilenmemesi için uyarılar yapıyor. Ayrıca, bölge valileri tarafından son alınan kararlarla ‘canlı hayvan taşıma yasağı' artık uygulamaya konuyor.

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FRANSA'NIN 80 BÖLGESİNDE KURAKLIK İLE İLGİLİ YASAKLAR GELDİ

Aşırı sıcaklık ve yağmur yağmaması sebebi ile Fransa’nın 80 bölgesinde kuraklık ile ilgili yasaklar uygulamaya kondu. Araç yıkamak, çim sulamak, özel yüzme havuzlarını doldurmak yasaklandı.

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BAZI ARAÇLAR TRAFİĞE ÇIKAMIYOR

Aşırı sıcaklık ile birlikte baş gösteren hava kirliliğine karşı Paris, Lyon, Nantes, Lille, Annecy gibi şehirlerde ‘temiz motoru' olmayan araçların trafiğe çıkmaları yasaklandı. Üretim tarihlerine göre 0-1-2-3-4-5 kategorilerinde olan araçlardan sadece 0-1-2 kategorisinde olan araçlar trafiğe çıkabiliyor.

Fransa Devlet Demir Yolları (SNCF) müşterilerine ‘mecbur değillerse' tren yolculuklarını iptal etmelerini öneriyor, bu çağrı özellikle ‘kırmızı alarm' verilen bölgelere yapılan yolculuklar için yapılıyor. DHA