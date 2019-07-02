FSM köprü çalışmaları ne zaman bitecek? Fatih Sultan Mehmet köprüsü bakım onarımı devam ediyor

Fatih Sultan Mehmet köprüsü bakım onarım çalışmaları nedeniyle dört şerit trafiğe kapatıldı. FSM Köprüsü'nde mevcut eski asfalt kaldırılıp, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak tabliye izolasyonu yapılacak ve yeni asfalt tabakalarının serilmesiyle köprü tabliyesinin her iki ucundaki mevcut genleşme derzlerinin onarımları gerçekleştirilecek.

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜNDE ÇALIŞMA NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul halkını en az etkileyecek şekilde 24 saat, 3 vardiya esasına göre iki etap halinde yapılacak çalışmaların 27 Haziran’da başlayarak 17 Ağustos’ta tamamlanması planlanıyor.

Çalışmalar sırasında FSM Köprüsü’nün Avrupa-Asya istikametindeki (Güney platform) 4 şerit ulaşıma kapatılarak, trafik akışı kuzey platformdan 2’şer şeritten gidiş-geliş olarak sağlanacak. Güney platformdaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki (Kuzey platform) 4 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım güney platformdan 2’şer şeritten gidiş-geliş şeklinde devam edecek. Gerekli önlemlerin alınacağı çalışmalar sırasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.