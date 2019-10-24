Fuhuş operasyonunda yakalandı! Karısını yeğeni olarak tanıtıp…

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, üç ay önce bir fuhuş çetesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda 24’ü kadın 54 şüpheli gözaltına alındı.

ÇETE LİDERİ İLÇELERE SORUMLU ATAMIŞ

Ayfer K.’nin çete lideri, engelli Ahmet K.’nin Ceyhan ilçe sorumlusu, engelli Tamer T.’nin de Kozan ilçe sorumlusu olduğu ortaya çıktı. Çetenin, 70-100 lira arasında fuhuş yaptırdıkları kadınları, kent dışındaki bahçe ve tarlada çalışan işçilere araçla götürdükleri belirlendi.

EVLİLİK VAADİYLE DOLANDIRMIŞLAR

Kadınlara lüks araba isimleri veren ve 17 yaşındaki bir kıza da fuhuş yaptırdığı tespit edilen çetenin, köy eğlencelerine kadın götürdüğü ortaya çıktı. Fuhşa zorlanan kadınların ise, kazançlarının yarısını alan Ayfer K.’ye (39) ‘Manukyan’ lakabı taktığı, çete üyesi Resul G.’nin dini nikahlı eşi Nazmiye G.’yi yeğeni olarak tanıtıp, evlilik için talip olanlardan altın ve eşya alıp, kaçtığı saptandı. Evlilik vaadiyle dolandırılan bazı mağdurların bir televizyon programına çıktıkları da belirlendi.

“MERCİMEKLER YOLA ÇIKTI”

Ayfer K.’nin polise yakalanmamak için telefonda, müşterilere, kadınları ayarladım yerine ‘mercimeği fırına verdim’, pazarlamanın ardından da ‘siz adresinizi verin, mercimekler yola çıktı’ şifrelerini kullandığı belirlendi. Polisteki sorguları tamamlanan şüphelilerden 2’si kadın 20 kişi tutuklandı, 6 şüpheli ev hapsine çarptırıldı. 20 şüpheli ise serbest bırakıldı. (DHA)