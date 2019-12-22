Fuhuş yaptıran karı-koca tutuklandı

Bursa’da Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezinde bulunan masaj salonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. 58 masaj salonunu denetleyen ekipler, Nilüfer ilçesinde ruhsatsız bir masaj salonunda yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran evli çift H.E. ve H.E.’yi fuhuşa teşvik ve aracılık yapmak suçundan gözaltına aldı.

DÖRT DÜKKAN MÜHÜRLENDİ

Çift sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, üç yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi. Nilüfer’de üç, Osmangazi’de bir olmak üzere toplam dört şüpheliye ikametlerini fuhuş amaçlı kullanmaları nedeniyle idari işlem cezası uygulandı, dükkanları mühürlendi. (İHA)