Galatasaray Adası için projeniz var mı?

İstanbul Boğazı'nın tek adası olan Galatasaray Adası'nın enkaz halde bırakılmasına tepki büyük. Adadaki işletmeler 2017'de imara aykırı yapılaşma nedeniyle yıkılmıştı. Belediye, izinsiz açıldığı belirtilen

ofis ve restoranlar için geçen yıl temmuzda ikinci yıkımı yapmıştı. O gün bugündür Boğaz'ın incisi konumundaki ada, enkaz yığınına döndü, çöplük oldu. Ayrıca adanın köprüye bakan bölümünde de çökme riski olduğu öne sürüldü.

ADETA TURIZMIN YÜZ KARASI

Daha önceleri yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Galatasaray Adası'nın bu durumu ülkenin turizmi açısından adeta “yüz karası” olarak değerlendirilirken gözler yerel seçimde İstanbul için yarışan

AKP adayı Binali Yıldırım ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. “Galatasaray Adası'nı çöplükten kim kurtaracak?” sorusuna yanıt arayan vatandaşlar başkan adaylarına tarihi ada için bir proje olup olmadığını sordu.