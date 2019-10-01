Galatasaray PSG maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS PSG Şampiyonlar Ligi maçı 11’leri…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Galatasaray'ın salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain (PSG) ile oynayacağı maçta Polonyalı hakem Szymon Marciniak görev yapacak. Mücadelenin ilk 11’leri de belli oldu. Peki Galatasaray PSG maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Nagatomo, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Falcao

PSG: Keylor Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Gueye, Marquinhos, Verratti; Sarabia, Icardi, Di María

GS PSG MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında 1 Ekim Salı saat 22.00'de günü sahasında PSG'yi ağırlayacak.

GALATASARAY PSG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak olan maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.