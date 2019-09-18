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Galatasaray Şampiyonlar Ligi perdesini açıyor! Club Brugge Galatasaray saat kaçta?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi perdesini Club Brugge maçı ile açıyor. A Grubu'nda yer alan iki güçlü takım Belçika'da üç puan mücadelesi verecek. Galatasaray'ın Brugge karşısında en büyük kozu Radamel Falcao olacak. Peki, Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

11:44 -
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Galatasaray Şampiyonlar Ligi perdesini açıyor! Club Brugge Galatasaray saat kaçta?

Club Brugge Galatasaray maçı ile Şampiyonlar Ligi mücadelesi başlıyor. Jan Breydel Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak iki takım daha önce 3 kez karşılaşmış, temsilcimiz 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Galatasaray'da Club Brugge maçı öncesi Younes Belhanda'nın sakatlığı bulunuyor. Peki, Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

BRUGGE GALATASARAY SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray, Club Brugge takımının konuğu olacak. 18 Eylül Çarşamba günü saat 19.55’te oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

BURGGE GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, Ricca, Vanaken, Rits (Balanta), Vormer, Dennis, Okereke (Diagne), Diatta

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Seri, Babel, Falcao

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