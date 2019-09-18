Galatasaray Şampiyonlar Ligi perdesini açıyor! Club Brugge Galatasaray saat kaçta?

Club Brugge Galatasaray maçı ile Şampiyonlar Ligi mücadelesi başlıyor. Jan Breydel Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak iki takım daha önce 3 kez karşılaşmış, temsilcimiz 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Galatasaray'da Club Brugge maçı öncesi Younes Belhanda'nın sakatlığı bulunuyor. Peki, Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

BRUGGE GALATASARAY SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray, Club Brugge takımının konuğu olacak. 18 Eylül Çarşamba günü saat 19.55’te oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

BURGGE GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, Ricca, Vanaken, Rits (Balanta), Vormer, Dennis, Okereke (Diagne), Diatta

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Seri, Babel, Falcao