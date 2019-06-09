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Gazdan zehirlendiler! Hastane karantinaya alındı

Kırklareli Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Servisi, gazdan zehirlenen 2 yabancı uyruklu hasta nedeniyle karantina altına alındı. Gazdan zehirlenen 2 kişinin hurdacı olduğu ve içinde ne olduğu belli olmayan tüpü kestikleri sırada zehirlendikleri öğrenildi.

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Olay, akşam saatlerinde Lüleburgaz'a bağlı Ahmetbey beldesinde meydana geldi. Suriye uyruklu M.N ve uyruğu öğrenilemeyen Y.E. isimli hurdacılar, hurda olarak aldıkları tüpü kestikleri sırada, tüpten çıkan gazdan zehirlendi.

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DOKTORLAR DA ETKİLENDİ

Zehirlendiklerini fark eden kişiler kendi imkanlarıyla Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne geldi. Hastalara müdahaleyi yapan doktorlar da gazdan etkilenince hastanenin acil servisi karantina altına alındı. Acil servisteki hastalar çevredeki özel hastanelere sevk edilirken, acil servise hasta kabulü durduruldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, AFAD ekiplerinin hastaneye gelmesi bekleniyor. 2 hurdacının işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul’a gönderilecekleri belirtildi. İHA

Son güncelleme: android-time 00:58 09.06.2019
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