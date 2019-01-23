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Gazete dağıtıcısı, Afgan ailenin hayatını kurtardı

Gazete dağıtırken Afgan ailenin evindeki alevleri fark eden Remzi Özyurt, itfaiyeye haber verdi ve ailenin çocuklarını evden uzaklaştırdı

08:02 -
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Gazete dağıtıcısı, Afgan ailenin hayatını kurtardı

Kentte yerel gazetenin dağıtımını yapan Remzi Özyurt, Ali Paşa Mahallesi Buzluk Sokağı’nda Afgan Muhammed Norazi’nin yaşadığı iki katlı ahşap evin yandığını gördü. Özyurt, itfaiyeye ve polis ekiplerine haber verdi ve aileyi uyandırdı.

AA

AA

Özyurt, ailesi tarafından evin penceresinden atılan iki çocuğu yakalayarak yangın yerinden kurtardı.Polis ve itfaiye ekipleri, Muhammed ve eşi Merziye Norazi’yi evden çıkardı.Ailenin battaniye sarılan Mukaddese (7) ve Ümit Norazi (5) isimli çocukları polis ekiplerin kucağında ambulansa taşındı. Afgan aile, sağlık ekiplerince Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

AA

AA

Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Özyurt, yaptığı açıklamada, gazetede dağıttığı sırada yangını gördüğünü belirterek “Baktım yangın ilerleyecek gibiydi. Yukarıdan çocukları tek tek attılar, ben tuttum. Çocukları karşı binada oturan komşularına teslim ettim.” dedi.
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Son güncelleme: android-time 08:44 23.01.2019
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