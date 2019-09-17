Gazeteci-Yazar Kemal Çapraz anıldı

2008 yılında Kartal'da geçirdiği trafik kazası sonucu 44 yaşında vefat eden, gazeteci-yazar Kemal Çapraz Tuzla Yayla Mezarlığı’ndaki kabri başında dualarla anıldı.

Anmaya, Çapraz’ın eşi Zühal ve çocukları Çağrı ve Çağla’nın yanısıra çok sayıda gazeteci ve seveni katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kemal Çapraz’ın oğlu Çağrı Çapraz ve bazı dostları bir konuşma yaptı.

KEMAL ÇAPRAZ KİMDİR?

1964’te Kastamonu’nun Araç ilçesi Pelitören Köyü’nde doğan 1982 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan 1987’de mezun oldu. Ardından aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nde Kırım Türkleri Basın Tarihi üzerine yüksek lisans yaptı. 1985’te Türkiye Gazetesi’nde gazeteciliğe başladı ve bir sürede gazetenin Türk Dünyası’ndan sorumlu müdürü olarak görev yaptı. Türkiye Gazetesi, Yeniden Diriliş ve Azerbaycan Türklerinin Sesi Hazar Türkistan gazeteleriyle Türk Yurtları, Türk Yurdu, Yesevi, Tarih ve Medeniyet, Geniş Açı, Hanımeli, Türk Diplomatik, Emel ve Kardaşlık gibi dergilerde yazı ve makaleleri yayınlandı.

Kemal Çapraz, Kültür Ocağı Vakfı ile Turan Kültür Vakfı yanı sıra İstanbul Güvenlik ve Adliye Muhabirleri, Türkmenistan Türkleri ile Dayanışma, Dünya Türkleri ve Akraba Toplulukları Hizmet gibi derneklerin kurucuları arasında yer aldı. Çapraz 2000 yılında kurduğu Basın Birliği Derneği’nin de vefatına kadar başkanlığını yürüttü. Kas-Der (Kastamonulular Dayanışma Derneği) Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Çapraz derneğin basın sorumlusu görevini yürüttü.

Ufuk Ötesi Gazetesi’ni 2002’de aylık olarak yayınlamaya başlayan Çapraz, mâli zorluklara rağmen vefatına kadar aksamadan 78 sayı çıkartmayı başardı. İnternethaber isimli haber sitesinde uzun yıllar köşe yazarlığı yaptı.

Hayattayken “Sürgünde Yeşeren Vatan: Kırım” isimli kitabı yayınlarken vefatından sonra gazeteci dostu Bayram Akcan “Kemal Çapraz’ın Kaleminden Türk Dünyası” ve “Kuzeydeki Yavru Vatan Kırım” isimli iki kitabını okuyucusuyla buluşturdu.

16 Eylül 2008’de trafik kazasında hayatını kaybeden Kemal Çapraz, Tuzla’daki Yayla mezarlığına defnedildi.