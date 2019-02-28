Gazeteciler dayak yedi cemiyet suskun!

Her şey, AKP'nin Ladik'te seçim çalışması yapması ile başladı. AKP'lilerin yuhalandığını gören ve akaryakıt istasyonunda duş aldığını belirten Hafız Mustafa Doğan isimli vatandaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a “cenabet geziyorum” ve ”gel evde kahvemizi iç gör başkanım” diyerek derdini anlattı. Tepkinin ardından aynı saatlerde KOSKİ tarafından su tazyiklemesi yapılarak birçok evin su sorunu çözüldü. Mustafa Doğan'ın evinde de KOSKİ çalışanları tarafından suyun aktığına dair görüntü kaydı alındı. 14 Şubat'ta vatandaşın isyanını dile getirdiği videonun sosyal medyada yankı bulması üzerine yine aynı gün KOSKİ çalışanlarının kayıt altına altığı video da vatandaşın yalan söylediğine dair sosyal medyaya servis edildi.

RÖPORTAJ ESNASINDA SALDIRDILAR, İLÇEDEN ÇIKARDILAR

Yaşananlar üzerine, olayın gerçek boyutunu öğrenmek için ilçeye giden iki gazeteci, bir kısım ilçe halkının da bulunduğu sırada çay ocağında Mustafa Doğan ile röportaj yaparken bir grubun saldırısına uğradı.

AKP İLÇE BAŞKANI: FERDİ BİR OLAY

İsimleri tespit edilen saldırganların arasında belediye çalışanlarının da olduğu iddia edildi. Saldırıya uğrayan gazetecilerle görüşen AKP Sarayönü İlçe Başkanı Adnan Tayyiboğlu ise olayın ferdi bir saldırı olduğunu belirterek, 31 Mart'a kadar gazetecilerin ilçeye gelmemesinin daha iyi olacağını söyledi.

“GAZETECİLERE TERÖRİST BANA İŞBİRLİKÇİ DİYORLAR…”

Su isyanında bulunan ancak provakatörlükle suçlanan Hafız Mustafa Doğan ise, “Gazetecilere terörist bana da onlarla işbirliği yapıyor diyorlar. Hepsinden davacıyım, bugün pazar, pazara çıkamıyorum kardeşim. KOSKİ'ye dava açtım, olmayan bir şeyi oluyormuş gibi gösterdikleri için, beni yalancı çıkarmaya çalışıyorlar” dedi. Mustafa Doğan, Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak şikayetçi olurken saldırı sonucu başından yaralanan Sefa Değirmenci'de hastanedeki tedavisinin ardından darp raporu aldı.

SALDIRIYI DESTEKLEYEREK TEŞVİK EDİYORLAR

Öte yandan, gazetecilerin uğradığı saldırı bazı sosyal medyada hesapları tarafından desteklendi. Konya'da Trafik sayfası yöneticisi Mustafa İnel tarafından yapılan paylaşımda, “Ladik halkımız tarafından eşşek sudan gelinceye kadar bir araba sopa yemişlerdir. Allah emeği geçenlerden razı olsun elleri dert görmesin” denildi.

GAZETECİLER CEMİYETİ DE SUSTU

Yaklaşık 20 kişilik bir grubun saldırısı sonucu gazetecilerin dövülerek ilçeden çıkarılması üzerine, Konya Gazeteciler Cemiyeti sessiz kalmayı tercih etti. Olay hakkında soruşturma açılmaması üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığına giden gazeteciler, isimlerini tespit ettikleri 8 siyasi kişi ve diğerlerinin de tespiti hakkında suç duyurusunda bulundu.