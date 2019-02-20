Gazeteciyi öldüren kazada 15 yıl hapis istemi

Bakırköy İncirli'de 3 Ekim 2018 tarihinde gazeteci Aynur Meriç, kentsel dönüşümde olan evini görmek için aracını inşaatın yanına park etti. Aynur Meriç, arabasının bagajından bir şeyler aldığı sırada Engin Erkurt'un arabası ile sokağa girdi. Engin Erkurt hâkimiyetindeki araç önce park halindeki arabanın arkasında duran Aynur Meriç’e ardından da arabasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sola savrularak bu kez de solda park halinde duran bir diğer arabaya çarptıktan sonra yolun sağına uçtu.

2 KİŞİ YARALANDI 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Erkurt'un aracı hızını alamayarak bu kez sağda park halinde bulunan arabaya çarparak kaldırıma çıktı. Burada park halinde bulunan bir arabaya daha çarptı. Kaza anında park halinde bulunan iki arabanın arasında kaldırıma çıkmakta olan Münire Zuhal Özel ve Şükriye Toykan yaralandı. Yaralanan Özel ve Toykan kaldırıldıkları hastaneden aynı gün taburcu edilirken yaşanan üzücü olay sonucu yoğun bakıma alınan Aynur Meriç hayatını kaybetti.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İki kişinin yaralanmasına, Aynur Meriç'in hayatını kaybetmesine neden olan sürücü Engin Erkurt ise emniyet ifadesinde olayı hatırlamadığını savundu. İşlemlerinin ardından Erkurt, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu soruşturma sonucunda, Engin Erkurt hakkında “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.