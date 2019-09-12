Gazi Akbıyık davasında karar çıktı

Afyonkarahisar'da kaybolduktan sonra kızı tarafından öldürdüğü ortaya çıkan Gazi Akbıyık ile ilgili karar duruşması Bolvadin Adliyesi'nde görüldü. Gazi Akbıyık'ın “Annemi korumak için babamı öldürmek zorunda kaldım” diyen 17 yaşındaki kızı A.A.'nın tahliye edildilirken, anne K.A. ise “kasten adam öldürmek” suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

Anne-kız katıldıkları bir televizyon programında cinayeti ve öldürülen Gazi Akbıyık ile gerçekleri anlatmıştı. Baba Gazi Akbıyık’ın ikinci eşi olan K.A.’ya uyguladığı işkence ise kan dondurmuştu. Canlı yayın sırasında cinayetin işlendiği günü anlatan 17 yaşındaki A.A., “Babam eve alkollü geldi. Annemle kavga etmeye başladılar. Bu sırada anneme silah çekti. Annemi korumak için araya girdim, silah patladı ve babam öldü. Çok pişmanım” dedi. Kızının bu itirafı üzerine anne cinayeti kızının değil kendisinin işlediğini öne sürdü. İtirafın ardından anne-kız tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

“ÇIRILÇIPLAK SOYUP BOYNUMA HALAT GEÇİRDİ”

Aynı programa katılan ve Gazi Akbıyık’ın eski eşi de evli kaldığı süre boyunca maruz kaldığı çirkin muameleyi anlattı. Eski eş, “Beni çırılçıplak soyup, boynuma ip geçirip dövdü. Boynumda halatla çırılçıplak arabaya bindirilip bir evin bodrumuna götürüldüm ve orada işkenceye devam etti. Dinlenip dinlenip beni yeniden dövdü. O adamdan kurtulabilmek için yaşadığım şehri değiştirdi. Bütün ailem o adamın zulmünden şehir değiştirdi. O adamın zalimliğini anlatmaya kelimelerim yetmez.”

ONLAR YAPMASA BELKİ DE BEN YAPACAKTIM

“Ailem yaşanan o geceyi programda öğrendi. Oğlum öğrenince sabaha kadar ağladı. Eğer gitmeseydim, kalsaydım beni de öldürecekti. Kıymet hanımın anlattıklarında hiç bir çelişki yok. Kızımız için o günden bu yana gözyaşı döküyoruz. Bizim o adamın elinden çektiğimizi hiç kimse tahmin edemez.” diyen Eski eş, sözlerini, “Onlar yapmamış olsaydı belki de ben yapacaktım.” şeklinde noktaladı…

İSTANBUL (İHA)