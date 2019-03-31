Gaziantep seçim sonuçları: 31 Mart 2019 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı (yerel seçim) oy oranları…

Türkiye bir yerel seçimin daha sonuna geldi. Gaziantep’te de tüm yurtta olduğu gibi seçim sonuçları merakla bekleniyor. Peki rakiplerin kıyasıya yarıştığı Gaziantep’te belediye başkanlığı seçiminde kim önde? Gaziantep’te hangi parti yüzde kaç oranında oy aldı? İşte Gaziantep seçim sonuçları…

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Gaziantep İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 339.051 %52,62 127.269 %19,75 77.105 %11,97 20.202 %3,14 19.948 %3,10 8.126 %1,26 5.362 %0,83 3.067 %0,48 677 %0,11 277 %0,04 130 %0,02 107 %0,02

Açılan sandıkların yüzde yüzü bulmasının ardından kesin sonuçlar belli olacak.