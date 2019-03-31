Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Gaziantep seçim sonuçları: 31 Mart 2019 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı (yerel seçim) oy oranları…

31 Mart Yerel Seçimi için oy pusulaları yavaş yavaş açılmaya başlandı. Seçim sonuçlarının heyecanla beklendiği Gaziantep'te AKP'nin adayı Fatma Şahin, İYİ Parti'nin adayı Ejder Demir, DSP'nin adayı Celal Doğan başkanlık yarışına girdi. Peki Gaziantep'te başkanlık yarışında kim önde? İşte kesin olmayan sonuçlara göre partilerin ve adayların oy oranları ve Gaziantep seçim sonuçları...

20:18 -
Haberler Gündem
Gaziantep seçim sonuçları: 31 Mart 2019 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı (yerel seçim) oy oranları…

Türkiye bir yerel seçimin daha sonuna geldi. Gaziantep’te de tüm yurtta olduğu gibi seçim sonuçları merakla bekleniyor. Peki rakiplerin kıyasıya yarıştığı Gaziantep’te belediye başkanlığı seçiminde kim önde? Gaziantep’te hangi parti yüzde kaç oranında oy aldı? İşte Gaziantep seçim sonuçları…

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Gaziantep İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Fatma Şahin AK Parti AK Parti 367.058 % 53,04
Celal Doğan DSP DSP 181.920 % 26,29
Ejder Demir İyi Parti İyi Parti 113.883 % 16,45
Diğer Diğer 26.108 % 3,77
Mehmet İslam Saadet Partisi Saadet Partisi 2.320 % 0,34
BTP BTP 228 % 0,03
Sinan Büyükhatipoğlu Vatan Partisi Vatan Partisi 207 % 0,03
Suat Ayaz TKP TKP 171 % 0,02
SİBEL ALTINTAŞ SİBEL ALTINTAŞ 101 % 0,01
HASAN ŞAHİN KARACAOĞLU HASAN ŞAHİN KARACAOĞLU 61 % 0,01
MAHMUT KARALAR MAHMUT KARALAR 39 % 0,01
Gaziantep İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 339.051%52,62
CHP CHP 127.269%19,75
İyi Parti İyi Parti 77.105%11,97
HDP HDP 20.202%3,14
DSP DSP 19.948%3,10
MHP MHP 8.126%1,26
Saadet Partisi Saadet Partisi 5.362%0,83
BBP BBP 3.067%0,48
DP DP 677%0,11
Vatan Partisi Vatan Partisi 277%0,04
BTP BTP 130%0,02
TKP TKP 107%0,02

Açılan sandıkların yüzde yüzü bulmasının ardından kesin sonuçlar belli olacak.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more