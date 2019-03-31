Gaziantep seçim sonuçları: 31 Mart 2019 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı (yerel seçim) oy oranları…

Türkiye bir yerel seçimin daha sonuna geldi. Gaziantep’te de tüm yurtta olduğu gibi seçim sonuçları merakla bekleniyor. Peki rakiplerin kıyasıya yarıştığı Gaziantep’te belediye başkanlığı seçiminde kim önde? Gaziantep’te hangi parti yüzde kaç oranında oy aldı? İşte Gaziantep seçim sonuçları…
31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI
|Gaziantep İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Fatma Şahin
|AK Parti
|367.058
|% 53,04
|Celal Doğan
|DSP
|181.920
|% 26,29
|Ejder Demir
|İyi Parti
|113.883
|% 16,45
|Diğer
|26.108
|% 3,77
|Mehmet İslam
|Saadet Partisi
|2.320
|% 0,34
|BTP
|228
|% 0,03
|Sinan Büyükhatipoğlu
|Vatan Partisi
|207
|% 0,03
|Suat Ayaz
|TKP
|171
|% 0,02
|SİBEL ALTINTAŞ
|101
|% 0,01
|HASAN ŞAHİN KARACAOĞLU
|61
|% 0,01
|MAHMUT KARALAR
|39
|% 0,01
|Gaziantep İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|AK Parti
|339.051
|%52,62
|CHP
|127.269
|%19,75
|İyi Parti
|77.105
|%11,97
|HDP
|20.202
|%3,14
|DSP
|19.948
|%3,10
|MHP
|8.126
|%1,26
|Saadet Partisi
|5.362
|%0,83
|BBP
|3.067
|%0,48
|DP
|677
|%0,11
|Vatan Partisi
|277
|%0,04
|BTP
|130
|%0,02
|TKP
|107
|%0,02
Açılan sandıkların yüzde yüzü bulmasının ardından kesin sonuçlar belli olacak.
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