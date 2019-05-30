Gaziantep’de avukatttan ilginç protesto

Gaziantep’te bir avukat İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi’nde görülen duruşmada hâkimin kadın avukatın etek boyuna takması ve tutanak tutmasını protesto etmek için duruşmaya Arap kıyafeti ile aktıldı.

Gaziantep27.net’in haberine göre adliyesinin koridorlarında herkesin şaşkın bakışlarla izlediği Avukat Şıh Mehmet Kurtoğlu, 1. Ağır ceza mahkemesindeki duruşmaya katıldı. Mehmet Kurtoğlu, 1. Ağır ceza mahkemesindeki duruşmada Kendisine neden Kefiye taktığını soranlara “Yasak değilki. Ben bu kıyafetimde mesaj veriyorum. Türkiye’de artık yaşam hakkına müdahale başladı. Kimsenin sessiz kalmaması lazım. Ben de sorumluluk alarak üzerime düşeni yapıyorum”dedi.

KADIN AVUKAT İLE BİRLİKTE POZ VERDİLER



Şıh Mehmet Kurtoğlu, Gaziantep Barosu Avukatlarından Firuze Kılıçkıran ile birlikte bir de fotoğraf çektirdi.