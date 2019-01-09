Gaziantep’te 9 Ocak’ta okullar tatil mi? Gaziantep’te kar yağışı sürecek mi?

Gaziantep'te kar yağışı yer yer etkili olurken öğrenciler ve veliler Gaziantep'te okullar tatil olacak mı sorusunu soruyor. Gaziantep'te kar yağışı sürecek mi? İşte Gaziantep 9 Ocak'ta okullar tatil mi sorusunun cevabı...

Gaziantep’te okullar tatil olacak mı? Gaziantep’te bazı ilçelerdeki yoğun kar yağışı sebebiyle tatil konusu merak ediliyor ancak Gaziantep’te okul tatiline dair bir açıklama yok. Gaziantep’te bugün eğitime devam edilecek.

GAZİANTEP’TE TRAFİK AKSAMALARI

Gaziantep kent merkezinde ve ilçelerindeki yağış sonrası çok sayıda cadde ve sokakta su birikintisi oluştu. Sağanak nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, olası aksamalara müdahale için kentin yoğun kavşaklarında sürücüleri uyardı. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri de kırsal mahallelerde su taşkınlarına karşı menfezlerde çalışma yaptı. Yağışların kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

GAZİANTEP HAVA DURUMU

Gaziantep’te bugün hava eksi değerlerde seyredecek ancak kar yağışı beklenmiyor.