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Gaziantep’te akılalmaz kaza: 1 yaralı

Gaziantep'te yaklaşık 7 metre yükseklikteki bir site alanında park edilmiş araç, aniden hareket ederek, cadde üzerinde seyir halinde olan başka bir aracın üzerine düştü. Kazada 1 kişi yaralandı.

19:36 -
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Edinilen bilgiye göre, kaza Seyrantepe Mahallesi Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kırsal Terminal istikametinden Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı’na doğru seyir halinde olan 02 LE 075 plakalı araç, park halinde iken bilinmeyen bir nedenle hareket ederek 7 metre yükseklikten aşağı uçan 27 BK 813 plakalı aracın altında kaldı.

GAZİANTEP’TE YAKLAŞIK 7 METRE YÜKSEKLİKTEKİ BİR SİTE ALANINDA PARK EDİLMİŞ ARAÇ, ANİDEN HAREKET EDEREK, CADDE ÜZERİNDE SEYİR HALİNDE OLAN BAŞKA BİR ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI. FOTO:İHA

Kazada 02 LE 075 plakalı aracın sürücüsü M.B. araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yaralı olarak kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

FOTO:İHA

Olay yerini cep telefonları ile görüntülemeye çalışan diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar ise dikkat çekti.

İlginç kaza ile ilgili polis inceleme başlattı.

İHA

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Son güncelleme: android-time 19:43 22.02.2019
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