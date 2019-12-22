Gaziantep’te ‘domuz gribi’ alarmı!

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’te yabancı uyruklu bir kadın, öksürük, burun tıkanıklığı, ağrı gibi şikayetlerle Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne müracaat etti.

ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ

Kadın hastanın yapılan ilk müdahalesinde domuz gribi belirtilerine rastlandı. Görülen belirtiler üzerine ise hastane alarm durumuna geçti.

Belirtilerin ardından hastane personeli maske ve eldiven kullanırken, hastalığın görüldüğü kadın ise gözlem altına alındı. Hastalığın başlangıç aşamasında olduğu belirtilirken hastalığın kaynağının tespiti için çalışma başlatıldı.

“ANİDEN MASKE TAKMAYA BAŞLADILAR”

H1N1 virüsünün tespit edildiği dakikalarda hastaneye iğne vurulmaya gelen Bekir Özdemir isimli bir vatandaş ise, şunları söyledi:

* Ben de hastanede içerideydim. İğne vurulmaya gelmiştim. O anlarda bir hastada domuz gribi şüphesi olduğu söylendi. Doktorlar, hemşireler birden maske takmaya başladılar.

* Umarım öyle bir şey yoktur ya da varsa da büyümeden gerekli önlemler alınır. İHA