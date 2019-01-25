Gaziantep’te kız kaçırma kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, Vatan Mahallesi Fikripaşa Caddesi 7 nolu sokakta Suriyelilerin kaldığı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli aile ile bir başka Suriyeli arasında kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada 15 yaşında Hanen Elalevi isimli kız çocuğu hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

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Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Diğer yandan yaralanan 3 kişi ise hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor. İHA