Gaziantep’te Mısıroğlu kafası hortladı…. İmam: Keşke Kurtuluş Savaşı’nı kaybetseydik

Görüntülerde imamın “Kurtuluş mücadelesinde bizi kandırdılar. 1.İnönü'de şöyle zafer kazandılar, 2.İnönü'de şöyle zafer kazandılar. Sakarya'da şöyle zafer kazandılar. Şöyle kahramanlık yapılmış, böyle kahramanlık yapılmış. Yunanlıları denize döktüler. Nerde döktüler. Hepsi yalan, keşke o gün savaşı kaybetseydik, belki Osmanlı'yı daha sonra yeniden kurabilirdik” ifadelerini kullandığı işitiliyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve tepki çekmesinin ardından Gaziantep Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada imamla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada “İlimiz Şahinbey ilçesi İyinacar Camisinde bayram namazında yapılan vaazla ilgili sosyal medya ve basında yeralan haberler üzerine soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.