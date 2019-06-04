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Gaziantep’te Mısıroğlu kafası hortladı…. İmam: Keşke Kurtuluş Savaşı’nı kaybetseydik

Kamuoyunda 'Fesli Kadir' olarak bilinen ve geçtiğimiz ay ölen Kadir Mısıroğlu'nun zihniyeti son olarak Gaziantep'te hortladı. Adını Kuvayı Milliye kahramanı Komutan Şahinbey'den alan Şahinbey İlçesi'ndeki İyinacar Camii'nin imamı, bayram hutbesinde, Kurtuluş Savaşı için "Keşke o gün savaşı kaybetseydik, belki Osmanlı’yı daha sonra yeniden kurabilirdik" ifadelerini kullandı. Cemaat tarafından çekilen görüntüleri ihbar kabul eden Gaziantep Valiliği de imamla ilgili soruşturma başlattı.

13:38 -
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Görüntülerde imamın “Kurtuluş mücadelesinde bizi kandırdılar. 1.İnönü'de şöyle zafer kazandılar, 2.İnönü'de şöyle zafer kazandılar. Sakarya'da şöyle zafer kazandılar. Şöyle kahramanlık yapılmış, böyle kahramanlık yapılmış. Yunanlıları denize döktüler. Nerde döktüler. Hepsi yalan, keşke o gün savaşı kaybetseydik, belki Osmanlı'yı daha sonra yeniden kurabilirdik” ifadelerini kullandığı işitiliyor.

Geçtiğimiz aylarda ölen Kadir Mısıroğlu da Kurtuluş Savaşı için “Keşke Yunan galip gelseydi” demişti…

Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve tepki çekmesinin ardından Gaziantep Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada imamla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada “İlimiz Şahinbey ilçesi İyinacar Camisinde bayram namazında yapılan vaazla ilgili sosyal medya ve basında yeralan haberler üzerine soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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Son güncelleme: android-time 14:21 04.06.2019
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