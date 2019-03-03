Gaziantep’teki şehit anıtında tepki çeken afiş

Yerel seçimlere yaklaştıkça partiler de kendi adaylarını ön plana çıkarmak adına propaganda çalışmalarına hız verdi…

31 Mart'ta belediye başkanlığı için yeniden aday olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut AKP'li Başkanı Fatma Şahin'in bir afişi büyük tepki çekti.

Yeniçağ’ın haberine göre; Gaziantep Kalesi’nin karşısında yer alan 14 Şehit Anıtı’na Fatma Şahin’in seçim afişi asıldı. “Belediye işi gönül işi” afişinde büyük boy olarak Fatma Şahin’in görseli kullanıldı.

14 ŞEHİT ANITI NEYİ TEMSİL EDİYOR?

Gaziantep Kalesinin karşısında yer alan 14 Şehit Anıtı; Gaziantep Halkının kurtuluş günü olan 25 Aralık tarihinde (2007) Gaziantep Belediyesi tarafından açılmış bir anıttır. Anıt'tın temasında, Kilis yöresinde Fransız İşgal Kuvvetlerine karşı savaşan Kuvayi Milliye komutanı Şahin Bey ve arkadaşlarına, yiyecek ve erzak götüren 14 çocuğun hikayesi anlatılmaktadır.