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Gaziemir, Karabağlar ve Buca’da 2 gün 12 saat boyunca su kesintisi

İzmir'de büyük su kesintisi yaşanıyor. Yaşanan arıza sebebiyle üç büyük ilçede 2 gün 12 saat boyunca su kesintisi uygulanacağı duyuruldu. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziemir, Karabağlar ve Buca'da çalışmalar başlatıldı.

22:11 -
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Gaziemir, Karabağlar ve Buca’da 2 gün 12 saat boyunca su kesintisi

Edinilen bilgiye göre, İzmir'de Tahtalı Barajı'ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisine giden 2 bin 200 mm'lik hatta meydana gelen arıza nedeniyle bazı ilçelere su verilemiyor.

İZSU ekipleri tarafından Menderes ilçesi Küner Mahallesi yakınlarında patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışmalar başlatıldığı öğrenildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerinde çalışmaların başladığı belirtildi.

Kesintilerin ise 48 saat boyunca sürmesi bekleniyor. İHA

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Son güncelleme: 22:14 22.12.2019
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