Gaziosmanpaşa’da silahlı saldır! Bir yaralı

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin güvenlik noktasına gelen bir araçtan ateş açıldı.

Silahlı saldırıda bir özel güvenlik görevlisi bacağından yaralanırken kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Güvenlik şeridi çekerek tedbir alan polis ekipleri, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntüleri inceledi, boş kovanları toplayıp delil çalışması yaptı.

Polis, saldırı sonrası olay yerinden kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. AA