Gebze Halkalı Banliyö hattı ne zaman açılıyor? Gebze Halkalı tren açılış tarihi belli oldu!

Gebze Halkalı Marmaray Banliyö Hattı’nın açılış tarihi için geri sayım başladı. Yaklaşık 6 yıldır kapalı olan banliyö hattı açılışı birçok kez ertelenmişti. İlk etabı Kazlıçeşme-Ayrılıkçeşmesi arasında boğaz geçiş tüneli ile birlikte açılan hat tamamen bitişinde ise 76.6 km uzunluğa sahip olacak ve 114 dakika seyahat süresi gerçekleştirecek. Gebze Halkalı Banliyö Hattı ne zaman açılıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte Gebze Halkalı banliyö hattının açılış tarihi….

GEBZE HALKALI BANLİYÖ HATTI NE ZAMAN AÇILIYOR?

70 aylık çalışmanın ardından tamamlanan Halkalı-Gebze hattı 10 Mart 2019 tarihinde açılacak. Hatta banliyö trenlerinin kullanacağı iki hattın yanında hızlı tren seferlerinin yapılacağı bir hat daha bulunuyor. Hat boyunca ray döşeme elektrik hattı ve sinyalizasyon sistemi çalışmaları tamamlandı. Yeni yapılan ve restorasyondan geçirilen istasyonlar tamamlandı.

Sistem artık kullanıma açılacağı günü bekliyor.

GEBZE HALKALI MARMARAY DURAKLARI

Gebze – Halkalı hattında toplam 41 istasyon bulunuyor.

İşte hattın güzergahı; Halkalı, Mustafa kemal, Küçükçekmece, Florya, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy,Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar, İbrahimağa, Söğütlüçeşme, Feneryolu,Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Gebze