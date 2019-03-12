Gebze Halkalı hattı durakları neler? Gebze Halkalı Marmaray hattı durakları…

Gebze ile Halkalı arasını birleştirecek olan hat bugün açılıyor ve durakları merak ediliyor. Eskiden banliyö hattı olarak hizmet veren ve Halkalı-Sirkeci, Haydarpaşa-Pendik arasında bulunan hat, Marmaray’a entegre oluyor. Gebze Halkalı hattının durakları merakla araştırılıyor. İşte duraklar ve detaylar…

GEBZE HALKALI HATTININ DURAKLARI NELER?

İşte hattın güzergahı;

Halkalı,

Mustafa kemal,

Küçükçekmece,

Florya,

Yeşilköy,

Yeşilyurt,

Ataköy,

Bakırköy,

Yenimahalle,

Zeytinburnu,

Kazlıçeşme,

Yenikapı,

Sirkeci,

Üsküdar,

İbrahimağa,

Söğütlüçeşme,

Feneryolu,

Göztepe,

Erenköy,

Suadiye,

Bostancı,

Küçükyalı,

İdealtepe,

Süreyya Plajı,

Maltepe, Cevizli,

Atalar,

Başak,

Kartal,

Yunus,

Pendik,

Kaynarca,

Tersane,

Güzelyalı,

Aydıntepe,

İçmeler,

Tuzla,

Çayırova,

Fatih,

Osmangazi,

Gebze

PROJE ÇOK KEZ ERTELENDİ

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray'la entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonların da yenilenmesine karar verilmişti. Yapım süresi 24 ay olarak planlanan yenileme çalışmalarının 2015 yılı Haziran ayında sonuçlandırılması hedeflenmişti. Ancak aradan geçen süre içinde yapımı üstlenen firma, maliyetlerdeki aşırı artışı gerekçe göstererek 2014 yılının Ekim ayında çalışmaları durdurmuştu. Sorunların çözülmesinin ardından çalışmalar 2015 yılı içinde tekrar başlamıştı.

HATTIN SÜRESİ 115 DAKİKA OLACAK

İki hat arasındaki mesafeyi 185 dakikadan 115 dakikaya düşürecek olan proje kapsamında tüm altyapı ve istasyonlar yeniden inşa edildi. Söz konusu hatta 2 viyadük, 27 karayolu, 29 yaya alt geçidi, 21 karayolu, 12 yaya üst geçidi, 19 nehir geçiş köprüsü ve 60 menfez olmak üzere 170 sanat yapısı yeniden yapıldı.