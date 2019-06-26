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Marmaray’da kapılar açılmadı vatandaşlar bayıldı!

Kadıköy'de Suadiye ile Erenköy arasındaki istasyonda Marmaray'da arıza nedeniyle vagonların açılmamasıyla panikleyen 2 kişiden biri bayıldı, diğeri hafif yaralandı. Kapılar açıldıktan sonra vatandaşlar trenden inerek raylar üzerinde yürüdü.

13:43 -
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Olay 12.00 sıralarında Suadiye ile Erenköy arasındaki marmaray hattında meydana geldi. İdidalara göre elektrik arızası nedeniyle seferler durdu. Tren uzun süre hareket etmeyince yolcular kapılara yöneldi.

Kapılar açılmayınca panikleyen 2 yolcu fenalık geçirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfiaye ,polis ve sağlık ekipleri geldi. Baygınlık geçiren ve yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldrıldı. Kapılar açıldıktan sonra vatandaşlar trenden inerek raylar üzerinde yürüdü. Arızanın giderilmesinin ardından Kadıköy istikametine seferler normale döndüğü öğrenildi.

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Son güncelleme: android-time 15:06 26.06.2019
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