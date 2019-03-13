Gebze Halkalı tren hattı durak listesi… Gebze Halkalı durakları neler, tren ücreti kaç lira?

Gebze Halkalı hattı hizmet vermeye başladı, bu tren hattından istifade etmek isteyen vatandaşlar Gebze Halkalı tren hattının duraklarını ve biniş ücretini araştırmaya koyuldu. Tren hattının durakları ve ücretleriyle ilgili ayrıntılar şu şekilde…

GEBZE HALKALI ÜCRETİ NE KADAR?

Halkalı-Gebze Banliyö Hattı’nda en kısa mesafenin ücreti 2.60 TL olacak. Hattın iki ucu arasında yolculuk yapmanın ücreti ise 5.70 TL olarak belirlendi. Hatta metrobüste olduğu gibi duraklarda iade makineleri olacak. Buna göre en az ücret 1-3 durak arasında alınacak. 3 durak ve sonrasında ise yolculuk ücreti artacak.

GEBZE HALKALI HATTININ DURAKLARI NELER?

İşte hattın güzergahı;

Halkalı,

Mustafa kemal,

Küçükçekmece,

Florya,

Yeşilköy,

Yeşilyurt,

Ataköy,

Bakırköy,

Yenimahalle,

Zeytinburnu,

Kazlıçeşme,

Yenikapı,

Sirkeci,

Üsküdar,

İbrahimağa,

Söğütlüçeşme,

Feneryolu,

Göztepe,

Erenköy,

Suadiye,

Bostancı,

Küçükyalı,

İdealtepe,

Süreyya Plajı,

Maltepe, Cevizli,

Atalar,

Başak,

Kartal,

Yunus,

Pendik,

Kaynarca,

Tersane,

Güzelyalı,

Aydıntepe,

İçmeler,

Tuzla,

Çayırova,

Fatih,

Osmangazi,

Gebze

HATTIN SÜRESİ 115 DAKİKA OLACAK

İki hat arasındaki mesafeyi 185 dakikadan 115 dakikaya düşürecek olan proje kapsamında tüm altyapı ve istasyonlar yeniden inşa edildi. Söz konusu hatta 2 viyadük, 27 karayolu, 29 yaya alt geçidi, 21 karayolu, 12 yaya üst geçidi, 19 nehir geçiş köprüsü ve 60 menfez olmak üzere 170 sanat yapısı yeniden yapıldı.