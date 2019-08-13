Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Gebze’de korkutan orman yangını!

Bu yıl Kurban Bayramı deyim yerindeyse zehir oldu. Bayram ilk gününden itibaren birçok alanda orman yangını çıktı, yüzlerce hektar alan küle döndü. Son olarak Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan orman yangını, yürekleri ağza getirdi. İtfaiye ekipleri zamanında müdahale ettiği yangın, 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.

19:30 -
Haberler Gündem
Gebze’de korkutan orman yangını!

Yangın saat 17.00 sıralarında Gebze Eskihisar Mahallesi Sungurca mevkiinde bulunan ormanlık alanda başladı. Aynı anda 3 farklı noktada bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERİzmir Bayındır'da yangın!İzmir Bayındır'da yangın!

İtfaiye olay yerine ulaşmadan önce bölgedekiler yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Gebze, Darıca ve Çayırova itfaiyelerinden gelen ekipler yangına farklı noktalardan müdahalede bulundu.

İLGİLİ HABERMarmara Adası'ndaki orman yangınında 80 hektar kül olduMarmara Adası'ndaki orman yangınında 80 hektar kül oldu

İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alındı. Yangının ne kadarlık alana zarar verdiği tespit edilmeye çalışılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more