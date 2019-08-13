Gebze’de korkutan orman yangını!

Yangın saat 17.00 sıralarında Gebze Eskihisar Mahallesi Sungurca mevkiinde bulunan ormanlık alanda başladı. Aynı anda 3 farklı noktada bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye olay yerine ulaşmadan önce bölgedekiler yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Gebze, Darıca ve Çayırova itfaiyelerinden gelen ekipler yangına farklı noktalardan müdahalede bulundu.

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İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alındı. Yangının ne kadarlık alana zarar verdiği tespit edilmeye çalışılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA