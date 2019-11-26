Gece gelen yağmur Kemer’i vurdu

Antalya'nın Kemer ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu yağan sağanak yağışın etkisiyle bazı bölgeler sular altında kaldı. Ağva Deresi ve Keçili Çayı taştı, bir otomobil sele kapılırken, çoğu bodrum kat olan bazı evleri su bastı. Keçili Deresi üzerindeki korkuluk selin getirdiği döküntülerin çarpmasıyla devrilirken, bazı evlerin bahçe duvarları yıkıldı. Su basan evlerdeki aileler pansiyona yerleştirildi.

OTOMOBİLİNDEN SON ANDA ÇIKTI

Yağış sürerken otomobiliyle evine gitmekte olan Hakan Karasu'nun aracı sel sularına kapıldı. Araçta bulunan kuzeniyle birlikte son anda araçtan çıkabilen Karasu yara almazken, otomobil terk dönerek Keçili Deresi'ne sürüklendi. Araç, Belediyenin gönderdiği kepçe yardımıyla dere yatağından çıkarıldı.

BODRUM KATLARI SU ALTINDA KALDI

Kuzdere Mahallesi, Yenimahalle ve Arslanbucak Mahallelerinde özellikle bodrum katları sel sularını astı. Evlerine dolan sel sularını ailesi ile birlikte uykuda yakaladığı Yemliha Yıldırım canlarını zor kurtardıklarını söyledi. Komşusu Abidin Güneş'de yataktan kalktığı anda evin su ile dolmaya başladığını ve ailesini hızla çıkarttığını anlattı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Başkan Yardımcısı Emin Gül de selden etkilenen bölgelerdeki çalışmaları yerinde izlerken, ilçede kurulacak bir komisyonla hasar tespit çalışmalarına başlanacağı öğrenildi. (İHA)